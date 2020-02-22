Станция «Смоленская» метро Москвы закрыта на полтора года

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метро закрыта на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте метро столицы.

Станция будет закрыта с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года.

В ходе работ будут заменены три эскалаторных комплекса, установленных при открытии станции в 1953 году, а также проведен ремонт вестибюля.

Для проезда в район закрытого участка пассажиры могут пользоваться станцией «Смоленская» Филевской линии, которую обеспечат мобильными кассами.