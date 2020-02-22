Сестра задержанной в Испании россиянки высказалась о произошедшем

Сестра задержанной в Испании российской переводчицы Олеси Красиловой Елена прокомментировала произошедшее, сообщает RT.

По словам Елены Красиловой, предпосылки для задержания ее сестры отсутствовали. Она заявила, что Олеся не обладала какой-либо секретной информацией и работала «простым клерком» в визовом отделе в США.

Семья Красиловой узнала о задержании от коллеги Олеси, отметила сестра.

Ранее сообщалось, что россиянка Олеся Красилова была задержана в Испании по запросу Соединенных Штатов. Она обвиняется в передаче биометрических данных третьим лицам.

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