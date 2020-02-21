В Башкирии при пожаре погиб двухлетний мальчик и пострадали двое детей
Сайт ГУ МЧС Башкирии сообщает, что из-за пожара в Учалинском районе погиб двухлетний мальчик, а два его брата госпитализированы в больницу.
Отмечается, что подъехавший на место отец и соседи смогли вытащить детей из горящего дома. Скорая помощь увезла мальчиков в больницу.
Как стало известно, младший двухлетний ребенок скончался, не приходя в сознание.
«Еще двое мальчиков 2013 и 2015 года рождения сейчас находятся под присмотром врачей. По предварительным данным, состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести», — говорится на сайте ведомства.
Сейчас выясняются причины возгорания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пять человек спасли из пожара в квартире на юго-западе Москвы
— Пожар произошел в жилом доме под Екатеринбургом
— Пожарные спасли женщину из окна загоревшегося многоэтажного дома в Москве