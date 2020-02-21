Во Вьетнаме трехмесячный ребенок вылечился от коронавируса
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Во Вьетнаме выздоровел трехмесячный ребенок, самый юный заболевший коронавирусом нового типа, передает VnExpress.
Девочка заразилась коронавирусом от бабушки и была госпитализирована десять дней назад. Ее уже выписали из больницы и отправили для дальнейшего наблюдения в медицинский центр. Мать ребенка поблагодарила врачей и персонал больницы.
В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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