В Москве похолодает на последней неделе февраля

Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что на следующей неделе в Москву придут снег и холод.

На выходных и в понедельник температура будет колебаться от -1°С до +1°С. Порывы ветра могут достигать до 17 м/c. Возможны небольшие осадки.

Также ожидается, что со вторника начнет холодать. Ночью будет от 0°С до -5°С, а днем — от -3°С до +2°С. В среду, 26 февраля, пойдет небольшой снег. Возможно падение температуры до -5°С.

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