В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Подмосковье с 22 по 24 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Согласно представленным сведениям, такой режим вводится в связи с ветром.

Как уточняется, период предупреждения продлится с 13:00 22 февраля до 13:00 24 февраля.

Ожидается, что в это время на территории Московской области будет ветер, порывы которого составят от 14 до 19 м/с.

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