СК запросил домашний арест для признавшего вину по делу Голунова экс-полицейского
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с прошением отпустить из СИЗО под домашний арест экс-полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подробил наркотические вещества журналисту Ивану Голунову. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
По ее словам, в суд поступили материалы об изменении меры пресечения бывшего правоохранителя. Однако, когда ходатайство будет рассматривается пока неизвестна.
«Судебное заседание пока не назначено», — уточнила Морозова.
19 февраля Коновалов дал показания против бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова. Он заявил, что якобы именно Ляховец дал ему указания подбросить наркотики Голунову.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания журналиста возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее Голунова признали потерпевшим.
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