В Китае завершено строительство еще одной временной больницы

В китайском Ухане, который стал очагом распространения коронавируса, завершено строительство очередной временной больницы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, госпиталь с наибольшим числом койко-мест начнет работать начнет работать в скором времени.

После того, как власти провинции Хубэй в январе осознали, что заболевание распространяется очень быстро, а мест для принятия всех зараженных не хватает, в Ухане оперативно начали строиться временные мобильные госпитали.

Уточняется, что новая временная больница имеет 3690 койко-мест — самое большое число среди госпиталей такого типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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