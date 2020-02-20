В Шереметьево объяснили фото с обрушившимся потолком
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Представители московского аэропорта Шереметьево опровергли информацию об обрушении потолка в терминале C, сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В Telegram-канале FrequentFlyers опубликована фотография обрушившегося потолка.
«В терминале C аэропорта Шереметьево немного рухнул потолок», — говорится в сопровождающей фотографию записи.
По заявлению представителей воздушной гавани, фотография вырвана из контекста. Все работы на данный момент ведутся в еще не открытом помещении, подчеркнули в пресс-службе.
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