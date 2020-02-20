Обвиняемая в получении взятки экс-помощница вице-премьера отрицает вину

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева отрицает свою вину в получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя, выступающего с ходатайством о заключении под стражу.

Алексеевой предъявлено обвинение по статье «Получение взятки», свою вину она не признает, отметил следователь.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича обвиняется в получении взятки в виде туристических путевок на 4 млн рублей.

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