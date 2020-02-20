Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки
close
Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, Алексеева в период с 2015 по 2016 годы получила взятку в виде путевок в Таиланд и Доминиканскую Республику, каждая из которых стоила по 2 млн рублей.
Отмечается, что во время совершения преступления обвиняемая занимала пост помощницы заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Начальник управления МЧС Башкирии арестован за взятку и мошенничество
— Подозреваемому во взяточничестве экс-генералу СК Дрыманову грозит 16 лет колонии
— В Карелии экс-министр арестован по обвинению во взяточничестве