Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, Алексеева в период с 2015 по 2016 годы получила взятку в виде путевок в Таиланд и Доминиканскую Республику, каждая из которых стоила по 2 млн рублей.

Отмечается, что во время совершения преступления обвиняемая занимала пост помощницы заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича.

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