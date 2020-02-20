Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие
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Вертолет задел линию электропередачи при посадке в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В результате произошедшего пострадал пилот вертолета, сообщили в пресс-службе. Там отметили, что он был доставлен в больницу.
Инцидент привел к повреждению лопастей вертолета, добавили в МЧС. В настоящее время информация о произошедшем уточняется.
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