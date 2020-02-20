Женщина угрожала выбросить маленького внука из окна в Калининграде

В Калининграде женщина угрожала выбросить из окна шестого этажа годовалого внука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлану Поставничеву.

По данным ведомства, 47-летняя жительница квартиры на улице Олега Кошевого угрожала выбросить внука из-за конфликта со своей 23-летней дочерью. Отмечается, что инцидент произошел 19 февраля около 21.00 по местному времени.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что на место происшествия были вызваны правоохранители, которые поместили мальчика возрастом 1 год и 8 месяцев на время проведения разбирательств под наблюдение медиков. Женщину доставили в отел полиции, ней работают инспекторы ПДН.

В отношении задержанной проводится проверка.

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