Пять граждан Турции стали жертвами стрельбы в Ханау
В результате стрельбы в германском городе Ханау погибли по меньше мере пять граждан Турции. Об этом сообщает телеканал NTV Haber со ссылкой на заявление посла республики в ФРГ Али Кемаля Айдына.
«В ходе вооруженного нападения в Ханау погибли пять турецких граждан», — сказал он.
В ночь на 20 февраля в городе Ханау в Германии при стрельбе погибли девять человек. Неизвестные открыли огонь в двух кальянных на улице Хоймаркт. Позже тело предполагаемого стрелка и еще одного человека, как оказалось, его матери, нашли в квартире злоумышленника.
Министр внутренних дел немецкого штата Гессен Питер Беут заявил, что у мужчины были ксенофобские мотивы.
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