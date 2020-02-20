Пять граждан Турции стали жертвами стрельбы в Ханау

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В результате стрельбы в германском городе Ханау погибли по меньше мере пять граждан Турции. Об этом сообщает телеканал NTV Haber со ссылкой на заявление посла республики в ФРГ Али Кемаля Айдына.

«В ходе вооруженного нападения в Ханау погибли пять турецких граждан», — сказал он.

В ночь на 20 февраля в городе Ханау в Германии при стрельбе погибли девять человек. Неизвестные открыли огонь в двух кальянных на улице Хоймаркт. Позже тело предполагаемого стрелка и еще одного человека, как оказалось, его матери, нашли в квартире злоумышленника.

Министр внутренних дел немецкого штата Гессен Питер Беут заявил, что у мужчины были ксенофобские мотивы.

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