Онищенко подтвердил включение «Арбидола» в список рекомендуемых препаратов для лечения коронавируса

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Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач Геннадий Онищенко подтвердил включение «Арбидола» в новую версию предварительного плана диагностики и лечения коронавируса в Китае. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Был первый список из 30 антиретровирусных препаратов, которые в Китае опробовали для лечения этой инфекции. Сейчас они опубликовали новый список рекомендуемых препаратов, вот туда и вошел «Арбидол», — объяснил депутат.

Он добавил, что со своей стороны Россия могла бы наладить поставки препарата в Китай.

«Им огромные объемы нужны этого препарата. Если у нас есть такие возможности, то можно было бы помочь. Но они там наверняка наладили производство, они достаточно оперативные», — сказал Онищенко.

Депутат признался, что его обрадовало официальное признание «Арбидола» лекарством против коронавируса.

«Включили и хорошо, радоваться надо. Пусть лечат», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

«Арбидол» входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он также является одним из самых популярных противовирусных средств в России

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