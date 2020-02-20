В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви

В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Так, гражданка Армении обратилась за помощью к правоохранительным органам. Она рассказала, что не может найти поясную сумку, которую оставила на борту самолета. По словам женщины, там находилось $40 тыс.

Полицейские заподозрили в краже семейную пару из Еревана, которая сидела рядом с потерпевшей. Их личные данные удалось установить, после чего пара была задержана при регистрации на вылетающий в Армению рейс.

«Женщина с трудом передвигалась, ссылаясь на состояние здоровья, однако, как выяснилось, идти ей мешали спрятанные в кроссовки денежные купюры», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что другая стопка денег была спрятана во внутреннем кармане ее супруга.

В отношении семейной пары возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».