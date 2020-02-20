Пропавшие в Чечне трое уроженцев Дагестана объявлены в розыск

МВД Дагестана объявило в розыск трех уроженцев республики, пропавших 10 февраля в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Instagram.

«Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести. На данный момент об их местонахождении ничего не известно», — указано в сообщении.

Ранее в соцсетях появились сведения о том, что жители Дагестана Хаким Аскеров, Нилан Алиев и Сеидайдин Мустафаев не вышли на связь после размещения в интернете видеоролика, где они курят на фоне мечети «Сердце Чечни» в Грозном.

Как отметили родственники мужчин, они приехали в чеченскую столицу 10 февраля и заселились в гостиницу. Согласно данным МВД, в этот день они вышли на связь в последний раз.

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