Прошедший январь стал одним из самых пасмурных за всю историю метеонаблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прошедший январь стал одним из самых пасмурных за весь период метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году январь был одним из самых мрачных. Лишь 11 часов светило солнце за весь месяц», — рассказал он.

Вильфанд отметил, что в январе 2020 года была также зафиксирована высокая средняя месячная температура. По его словам, впервые за 140 лет метеорологических наблюдений в России средняя месячная температура января была не отрицательной. Синоптик добавил, что это удивительно для январской погоды в Москве.

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