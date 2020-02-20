Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года. Об этом сообщает 74.ru.

Отмечается, что после индексации на 6,6%, размер ее пенсии увеличился на 1 рубль и 10 копеек.

По словам Карпени, они 33 года проработала учителем английского языка в школе и, несмотря на это, ей назначили пенсию всего в 7200 рублей. В текущем году она составила 9225 рублей.

«Лучше бы ничего не делали, чем так унижать людей», — заявила женщина, добавив, что заплатила 81 рубль, чтобы отправить письмо в Кремль.

Она напомнила, что в прошлом году пенсионеры также отправляли президенту свои надбавки, пока в конечном итоге выплаты не повысили.

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