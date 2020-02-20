Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане

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В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.

Запись велась из самолета. На кадрах видно, как борт набирает скорость и поднимается над землей. Спустя несколько секунд после взлета, самолет резко теряет высоту и падет. В этот момент заметно, что устройство с которого велась запись, падает из рук пассажира. После этого видео обрывается.

Ранее в СМИ появилась информация, что принадлежащий золотодобывающей компании «Т-Цемент» самолет Ан-12, взлетев, набрал высоту 10 метров и сразу же жестко приземлился вне полосы аэродрома. В результате аварийной посадки из 14 человек, находящихся на борту, 7 пострадали.

Как предполагается, причиной аварии могут быть техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

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