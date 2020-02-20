В посольстве РФ заявили, что россиян среди пострадавших в Ханау нет

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В посольстве России в Германии заявили, что, по предварительным данным, граждан РФ среди пострадавших в результате стрельбы в германском городе Ханау нет. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, российских граждан среди потерпевших нет», — сказал представитель дипмиссии.

В ночь на 20 февраля в городе Ханау в Германии при стрельбе погибли девять человек. Неизвестные открыли огонь в двух кальянных на улице Хоймаркт. Позже тело предполагаемого стрелка и еще одного человека нашли в его квартире.

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