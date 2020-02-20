Репортера телеканала «Россия» сбили в Красноярске

В Красноярске автомобилист сбил корреспондента телеканала «Россия», когда тот пытался записать интервью. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СУ СК страны.

Инцидент произошел 20 февраля на улице Чернышевского. По некоторым данным, журналиста сбил автомобилист, с которым он пытался записать интервью.

После инцидента корреспондента срочно госпитализировали. Медики диагностировали у него серьезные травмы.

В связи с этим было заведено уголовное дело по ст. 144 УК России «Воспрепятствование работе журналиста». Следователи инициировали проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский депутат избил лопатой заступившегося за женщину полицейского

— В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»