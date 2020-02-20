Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве

Самолет с эвакуаированными украинцами и гражданами других стран, вылетевший из китайского Уханя, приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве на дозаправку. Об этом сообщает в Facebook МВД Украины.

Как отмечается, что лайнер в дальнейшем должен направится в Харковь.

Известно, что все пассажиры самолет здоровы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, на Украине в Новых Санжарах протестующие перекрыли дороги, чтобы не допустить в регион эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

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