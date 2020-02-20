Китайцам запретили въезд в Россию

С четверга, 20 февраля, Россия временно закрыла въезд для граждан Китая, пишут «Известия».

Ограничения коснутся тех, кто направляется в страну в частных, учебных, трудовых и туристических целях.

Решение о временном запрете на въезд китайских граждан в Россию было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом почти 76 тысяч человек, из них умерли 2 129 человек, а выздоровели — 16 509.

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