Протестующие украинцы перекрыли дороги из-за эвакуированных из Китая сограждан

На Украине в Новых Санжарах протестующие перекрыли дороги, чтобы не допустить в регион эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что с протестующими встречается председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, он разбирается в сложившейся ситуации.

«В любом случае призываю быть взвешенными и сдержанными. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Они возвращаются домой», — заявил Синегубов.

Он добавил, что их проверили китайские и украинские врачи, ни у кого нет острой респираторной инфекции.

Издание уточняет, что между протестующими жителями села на Полтавщине и полицейскими уже произошли стычки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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