Полиция Австралии признала подлинность некоторых документов исследования нидерландского журналиста Макса Ван дер Верфа, опубликованного на Bonanza Media. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В пресс-службе рассказали, что часть распространенных документов была подготовлена федеральной полицией Австралии в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования. В исследовании содержались материалы, имеющие отношение к австралийской полиции. Один из них дает основания подозревать, что незадолго до падения МН-17 в небе были замечены два украинских истребителя.

Ранее на платформе Bonanza Media было опубликовано исследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Согласно документам нидерландской разведки, ни одно развернутое ракетно-зенитное орудие «Бук» не находилось достаточно близко, чтобы сбить лайнер.

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