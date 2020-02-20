В Москве суд арестовал подозреваемых в создании экстремистcкой организации

Мещанский суд Москвы арестовал шесть выходцев из Киргизии, которых подозревают в создании экстремистcкой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что граждане Республики Киргизия были арестованы до 17 марта. Среди них — Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек.

«Все они подозреваются по ч.1 ст. 282.1 УК РФ — «Создание экстремистского сообщества», — рассказали в пресс-службе.

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