В Краснодаре задержан вылет четырех самолетов из-за тумана, три лайнера отправились на запасные аэродромы в Анапу, Ростов и Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что задержаны два рейса в Москву, рейсы в Санкт-Петербург и в Надым.

Три перенаправленных в Анапу, Ростов и Сочи самолета следовали из Краснодара.

«Два воздушных судна авиакомпании «Азимут» - из Нижнекамска и Уфы и самолет авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.

В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний, улучшение погоды ожидается после 10.00 мск.

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