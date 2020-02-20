В Краснодаре задержан вылет четырех самолетов из-за тумана
В Краснодаре задержан вылет четырех самолетов из-за тумана, три лайнера отправились на запасные аэродромы в Анапу, Ростов и Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что задержаны два рейса в Москву, рейсы в Санкт-Петербург и в Надым.
Три перенаправленных в Анапу, Ростов и Сочи самолета следовали из Краснодара.
«Два воздушных судна авиакомпании «Азимут» - из Нижнекамска и Уфы и самолет авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.
В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний, улучшение погоды ожидается после 10.00 мск.
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