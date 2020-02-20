СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета АН-12 в Магадане, в результате которой пять человек получили переломы позвоночника. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна).

Ранее сообщалось, что в Магадане при взлете упал частный самолет АН-2, принадлежащий компании «Т-Цемент», которая занимается золотодобычей. На борту находились 12 человек, в том числе два члена экипажа. Семь человек пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося следователи начали проверку. Возможными причинами происшествия считают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

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