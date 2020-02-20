В Москве побит абсолютный рекорд тепла 19 февраля

В Москве побит абсолютный рекорд тепла в среду, 19 февраля, столбик термометра поднялся до +4,7°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Предыдущий рекорд тепла в российской столице был зафиксирован в 1925 году, тогда температура воздуха достигла +3,7°C.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и Москве 22 февраля ожидаются сильные порывы ветра до 12-17 метров в секунду, 23 февраля скорость ветра будет составлять 6-11 метров в секунду.

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