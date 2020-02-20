СК назвал возможные причины крушения Ан-2 в Магадане

Следователи назвали возможные причины крушения частного самолета Ан-2 в Магадане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Так, возможными причинами считают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

Ранее сообщалось, что в Магадане при взлете упал частный самолет АН-2. На борту находились 12 человек, в том числе два члена экипажа. Семь человек пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На борту самолета были вахтовики. По факту случившегося следователи начали проверку.

Отмечается, что расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

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