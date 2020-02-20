Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при падении частного самолета Ан-2 в Магадане находится в тяжелом состоянии, он помещен в палату шоковой терапии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Магаданской области Сергея Чеканова.

Уточняется, что остальных пострадавших обследуют специалисты областной больницы, после чего будет принято решение об их дальнейшем лечении.

Ранее сообщалось, что в Магадане при взлете упал частный самолет АН-2. На борту находились 12 человек, в том числе два члена экипажа. Семь человек пострадали.

По данным представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, на борту самолета были вахтовики.

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