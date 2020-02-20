Полиция подтвердила данные о погибших и раненных в кальянных в Германии

Полиция подтвердила данные о восьми погибших и пяти раненных в кальянных в немецком городе Ханау, передает ТАСС со ссылкой на ведомство в федеральной земле Гессен.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали две кальянные.

Уточняется, что нападавшие сбежали и пока не найдены.

По данным газеты Hanauer Anzeiger, преступник действовал в одиночку.

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