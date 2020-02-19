В Конституцию хотят внести положения о семье и вере

Положения о браке как союзе мужчины и женщины хотят внести в основной текст Конституции России.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по обсуждению изменений Андрея Клишаса.

Кроме того, в основной закон хотят внести положения об уважении исторической памяти и вере.

Клишас отметил, что данный шаг станет необходимым, если преамбулу Конституции изменить нельзя.

Он также добавил, что к моменту выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием с предложением о внесении изменений в Конституцию, поправки уже были четко сформулированы.

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