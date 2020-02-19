Источник сообщил о «минировании» станций метро Москвы на буквы «Ф» и «Я»

Неизвестные сообщили о «минировании» станций московского метро, начинающихся на буквы «Ф» и «Я». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По словам источника, проводится проверка объектов, в адрес которых поступили угрозы. При этом метро работает в штатном режиме.

Кроме того, неизвестные сообщили о «минировании» судов, однако источник не знает, проводится ли эвакуация из зданий.

В московском метро четыре станции начинаются на букву «Ф»— «Филевский парк», «Фили», «Фрунзенская» и «Фонвизинская». На букву «Я» одна станция — «Яснево».