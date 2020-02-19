В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибла женщина

В Екатеринбурге произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже, площадь возгорания составила 10 кв.м. Отмечается, что до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, одного мужчину эвакуировали и передали медикам сотрудники МЧС.

«В горящей квартире была обнаружена женщина без признаков жизни», — рассказали в ведомстве.

На данный момент пожар ликвидирован, проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Уточняется, что дом, который расположен по адресу Ленина, 58, является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.