Таможенники Новосибирска нашли кокаин на 30 млн руб в посылке из Бельгии

Новосибирские таможенники обнаружили в одной из посылок около двух килограммов кокаина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что общая стоимость найденного наркотика оценивается в 30 млн рублей.

Уточняется, что посылка была отправлена из Бельгии. Кокаин был расфасован по банкам из-под кофе.

Ее изъяли при задержании получателя в таможенном пункте. 29-летний местный житель был также задержан. Кроме того, у него изъяли мобильные телефоны, упаковочный материал для сбыта наркотических средств, а также вещества, имеющие сходства с наркотическими.

Следователями было установлено, что мужчина является организатором наркотического нтернет-магазина. В отношении него возбуждено уголовное дело «Незаконное перемещение наркотических средств в особо крупном размере».

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