Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, ограничение на въезд связано с тем, что количество китайских граждан, пересекающих границу, в последнее время увеличилось. На фоне сезонной эпидемии гриппа медицинские учреждения в стране перегружены и не смогут предоставить необходимую помощь иностранцам.

«Обеспечивать карантинные условия и постоянное наблюдение тысячам гражданам, приезжающим из КНР, не очень целесообразно и для самих граждан Китая, и для наших медицинских учреждений», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал указ о введении временного ограничения на въезд граждан Китая в туристических, рабочих и частных целях.

Кроме того, приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию для граждан КНР, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников.

До этого премьер-министр подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.