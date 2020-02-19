Еще один главврач больницы в Ухане заразился коронавирусом
Главный врач Восьмой больницы Уханя Ван Пин заразилась коронавирусом, в настоящее время она проходит лечение, пишет газета Beijing News.
Отмечается, что в настоящее время женщина находится в критическом состоянии в реанимации отделения интенсивной терапии больницы «Циньиньтань».
Ей требуется плазма крови.
В Восьмой больнице подтвердили изданию заражение главврача, а также сообщили, что необходимая плазма крови найдена.
В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса Covid-19.
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