На Украине привлекут нацгвардию для охраны приехавших из КНР украинцев

На Украине приехавших из Китая граждан поместят в специальное помещение на 14-дневный карантин, охранять их будут круглосуточно военнослужащие Национальной гвардии, полицейские. Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД страны.

Отмечается, что помещения с эвакуированными из КНР украинцами будут усилены, вокруг них образуют двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

Среди охраны — 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, а также действовать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения.

Кроме того, для транспортировки граждан из китайского Уханя, за которыми 19 февраля направился самолет, подготовлено 7 автобусов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). К операции будут привлечены 33 спасателя.

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