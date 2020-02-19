В Австралии назвали причиной исчезновения малазийского боинга самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт полагает, что причиной исчезновения малазийского боинга в 2014 году стало самоубийство пилота, передает The Australian.

«Я очень четко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала думали, что это было самоубийство пилота», — сказал политик.

Он также добавил, что расследованием исчезновения 239 человек должны заниматься все страны, чьи граждане были в самолете.

Cамолет Boeing 777-200, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа с ним была потеряна связь. В самолете находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

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