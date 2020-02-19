Летевший в Москву самолет экстренно сел в Тюмени

Самолет авиакомпании «Нордавиа», летевший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу тюменского аэропорта.

«Рейс 5N-238 Новосибирск — Москва авиакомпании «Нордавиа» приземлился, так как пассажиру на борту самолета стало плохо. Пассажира госпитализировали», — сказали в пресс-службе.

У пассажира диагностирован инсульт.

После дозаправки и всех необходимых процедур самолет вылетел в Москву.

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