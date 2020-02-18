Ограничение въезда граждан Китая в Россию не затронет транзитных пассажиров

Приостановка въезда граждан Китая на территорию России не распространяется на транзитных пассажиров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.

Пассажиры, следующие транзитом через российские аэропорты, смогут беспрепятственно осуществить пересадку, отметили в аппарате.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда граждан Китая на территорию России с 20 февраля 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию