Самолет совершил аварийную посадку во Внуково с открытой стойкой шасси
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Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренные службы.
Воздушное судно благополучно совершило посадку с открытой стойкой шасси, отметили в экстренных службах.
На данный момент подробности произошедшего не приводятся.
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