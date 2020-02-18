У всех эвакуированных из Хубэй в Тюменскую область не нашли коронавирус

Анализы показали, что россияне, которых эвакуировали из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, не заразились коронавирусом. Об этом ТАСС рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Как отмечается, у вернувшихся в Россию проверяли анализы сразу несколько центров. Итоговые анализы оказались отрицательными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены коронавирусом нового типа 73419человек. На данный момент из-за него умерли 1874 человек, а еще 13044 — вылечились.

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