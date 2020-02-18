СК в Махачкале проверяет информацию о выпавшей из окна 12-летней школьнице
Следователи проверяют информацию о 12-летней школьнице из Махачкалы, выпавшей из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
«По факту гибели 12-летней школьницы следователи проводят проверку», — сказал представитель ведомства.
По данным СМИ, трагедия произошла 17 февраля. Мать девочки прочитала ее переписку с молодым человеком и отобрала телефон. После этого школьница выпала из окна.
Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось – девочка скончалась в больнице.
Следственным органам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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