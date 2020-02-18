Канада начала депортацию обвиняемого в убийстве 200 детей в годы ВОВ Оберлендера

Канада начала депортацию 96-летнего Гельмута Оберлендера, который может быть причастен к убийству свыше 200 детей в Ейске в 1942 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката мужчины Рона Поултона.

«Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен», — сказал правозащитник.

Он также отметил, что в настоящее время не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России направил Канаде запрос на предоставление материалов уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны.

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