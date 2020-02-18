На Камчатке трое мужчин и собака уплыли на отколовшейся льдине

На Камчатке спасли трех мужчин и собаку с оторвавшейся от берега льдины. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на региональное МЧС.

Инцидент произошел в городе Елизарово на реке Авача. Мужчины решили выйти на лед в нетрезвом состоянии. Когда льдина начала отрываться, на берегу появились рыбаки с резиновой лодкой.

Сотрудники МЧС приехали в тот момент, когда очевидцы надули лодку. Трое мужчин на льдине вместе с собакой уплыли на расстояние около двухсот метров от берега.

Спасатели на лодке направились к пострадавшим, которых на льдине унесло речным течением. Мужчин отбуксировали на берег, медицинская помощь никому не потребовалась.