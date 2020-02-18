Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 31 субъекте России

В 31 субъекте России превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что данные приведены за прошлую неделю февраля.

По данным ведомства, чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет, дети от 7 до 14 лет и взрослое население. Чаще всего россияне заражаются вирусом гриппа В.

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 31-ом субъекте Российской Федерации, а также в 11-ти центральных городах субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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