В РАН рассказали о росте интереса россиян к обследованию после фильма Дудя о ВИЧ

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повысил интерес россиян к обследованию. Об этом сообщает НСН.

«Интерес к обследованию и тестированию вырос. Тут сомнений нет. Просмотров было много, и многие забеспокоились, нет ли у них ВИЧ-инфекции», – сказал он.

Покровский отметил, что около половины от общего количества зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции получают лечение. При этом он считает, что ситуация в ближайшее время станет лучше.

По словам академика, в течение года еще 100-200 тысяч человек начнут получать лечение. Он уточнил, что это зависит от того, сколько препаратов купит Минздрав на тот бюджет, который правительство выделило на 2020 год.

11 февраля Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». За несколько дней видео набрало 13 миллионов просмотров.По словам журналиста, его работа несет просветительскую и гуманитарную миссию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Нужный фильм»: Счетная палата возьмется за ВИЧ после Дудя

— На показ фильма Дудя в Госдуме пришло всего несколько человек

— Дудя пригласили в Госдуму обсудить проблему ВИЧ